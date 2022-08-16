Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı...Feci kaza kamerada 3. Sayfa Haberleri Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı. Tünelde kaldırıma çarpıp devrilen mikser alev alev yandı...Feci kaza kamerada KARABÜK - Karabük-Yenice karayolunda yolcu minibüsüne çarpmamak için manevra yaptıktan sonra tüneldeki kaldırıma çarpıp devrilen çimento yüklü mikser alev alev yandı. Olay, Karabük-Yenice karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Ufuk Baysal idaresindeki 74 BB 821 plakalı çimento yüklü mikser Karabük istikametine seyir halindeyken önündeki minibüse çarpmamak için manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak tünelin içindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan mikser yan yatarak yanmaya başladı. Sürücü kısa sürede büyüyen alevlerin arasından kendini son anda kurtarırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem Karabük Yenice Karabük 3. Sayfa Haberler

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