Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
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Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı etkinlikte, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına gönderme yaparak dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Bakırhan, "3 gün içeride kalsa itirafçı olacak, salya sümük ağlayacak, 'beni kurtarın' diyecek olanlar; 33 yıl yatan insanlar 'neden bırakılıyor' diyor. Anlamakta gerçekten insan zorluk çekiyor." dedi.

Dem Parti Ankara İl Örgütünün, TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın Kongre Merkezi'nde düzenlediği ''Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları'' programına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldı. İBB operasyonlarına gönderme yapan Bakırhan, CHP'yi çok konuşulacak sözlerle hedef aldı.

BAKIRHAN: 3 GÜNDE İTİRAFÇI OLACAK OLANLAR, 33 YIL YATAN İNSANLAR NEDEN BIRAKILIYOR DİYOR

Bakırhan şunları söyledi: "Direkt 'Gençlerin tabutları gelsin' denilmiyor ama 33 yıldır cezaevlerinde yatan insanlar niye çıktı deniliyor? Yahu, bu adaletsiz ve hukuk sistemi bu cezayı vermiş. 33 yıl dile kolay. 3 ayda tarumar olanlar bunu söylüyor. 3 gün içeride kalsa itirafçı olacak, salya sümük ağlayacak, 'beni kurtarın' diyecek olanlar; 33 yıl yatan insanlar 'neden bırakılıyor' diyor.

"ANLAMAKTA İNSAN ZORLUK ÇEKİYOR"

Anlamakta gerçekten insan zorluk çekiyor. Dünyada en utanç verici şey nedir derseniz, barışa karşı çıkmaktır derim. Barışa karşı çıkmaktan daha utanç verici bir şey olabilir mi? İktidar medyasını da anlattım; onlar zaten yeni bir şey anlatıyorlar, ne anlattıklarını biz de anlamaya çalışıyoruz.

"EKRANLARDA SAVAŞ SEVİCİLİĞİ YAPIYORLAR"

Aynı dil, hiç bir değişim yok, hiçbir çaba yok. Barış sanki sadece Kürtlerin işidir gibi bir şey var. Bizim dışımızda sahada olan yok, kafa yoran yok. Yani haksızlık yapmak istemiyorum, sizin gibi dostlar bu parantezin dışındalar. Onlar da ekranlarda savaş seviciliği yapıyorlar. Suriye'de Süveyda'da bir şey oluyor, aman ha buradaki gelişmeler Kürdün hak almasını sağlayabilir. Var yok Kürt. Varsa yoksa Kürdün elde edeceği haklar ve statü gibi garip bir ülkede yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

O 33 yıl yatanlar terörist olduğu için olabilir mi? Askerime polisime kurşun sıkıp şehit ettikleri için mesela.

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Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Sizinki siyasi onların ki parasal yani duygusal hala anlamadıniz mı

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Haber YorumlarıDemir Acer:

bunun ikiside mal ve guvenilmez

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Haber YorumlarıRotzek:

Sayın Bakırhan Bey, umarım elinizde insan kanı olanları kast etmiyorsunuzdur. Koltuk sevdası, vicdanın önüne geçmemelidir.”

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