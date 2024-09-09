Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Şehitler için Uğurlama Töreni Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için tören yapıldı. Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşları, il jandarma komutanlığında uğurlandı. Elazığ'a sevk edilen şehitler için saygı duruşu yapıldı, özgeçmişleri okundu ve dualar edildi. Törene vali, jandarma komutanı ve yerel yöneticiler katıldı.

Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Ağır yaralı olarak Elazığ'a kaldırılan ancak kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi.

Tunceli'deki uğurlama, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınması ve dualar edilmesinin ardından şehitler, memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ'a gönderildi.

Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri erkan, polis, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Tunceli Ovacık Tören

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte Özel'in önündeki son anket
Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? Müge Anlı'ya neden dava açıldı? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?
title