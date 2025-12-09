Haberler

Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.34'de merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - TUNCELİ

