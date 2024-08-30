Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Balpayam köyünde bulunan ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tunceli Orman İşletme ve Pülümür Asayiş Komando Timleri gönderdi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ