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Ovacık operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride aranan şahıslar olduğu ve 1'inin ise 2012 yılında Ovacık'ta savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Uzun Tunceli Ovacık Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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