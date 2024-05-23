Ovacık operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride aranan şahıslar olduğu ve 1'inin ise 2012 yılında Ovacık'ta savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.
- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.