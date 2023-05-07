Tunceli itfaiyesi, kayıp gençleri bulmak için yoğun çaba harcıyor

Tunceli Belediyesi İtfaiye ekipleri, Munzur Çayı'na düşen gençleri bulmak için yoğun çaba harcıyor. Ekiplerin çalışmasına İstanbul, Ankara ve İzmir itfaiye ekipleri de destek veriyor. Tunceli'de çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden çalışmalarda dün 22 yaşındaki Baran Aslantaş'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 2 şahsın için bulunması için çalışmalara geniş bir alanda devam ediliyor.

Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 7 kişilik dalgıç ekibi, 21 Nisan tarihinde Ovacık karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen kazanın hemen ardından Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 3 genç için arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalarda 1 Mayıs tarihinde aracın yerini tespit eden ekip, diğer ekiplerle birlikte aracın sudan çıkarılmasını sağlamıştı. Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir itfaiyelerinin de destek verdiği Tunceli ekibi, Munzur Çayı'nın yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nde de arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda dün, 22 yaşındaki Baran Aslantaş'ın cansız bedeni Munzur Çayı'ndan çıkarılırken kayıp Azat ve Mehmet Can Demiral'ın bulunması için ise, çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Kazanın hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirten Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürü Metin Yolta, "24 Nisan tarihinde İstanbul ekibi de bize katılarak kaza alanından merkeze kadar her iki kıyıda arama çalışmalarını devam ettirdik. Bu çalışmalarda kazazedelere ait ayakkabı, mont ve araç parçaları bulunmuştu. Baraj gölünde dalışlarımız gerçekleşti ve sürüyor. 1 Mayıs itibariyle de kaza yerinde sondalama ve dalışlarla yapmış olduğumuz çalışmada İstanbul İtfaiyesi ile birlikte aracın yeri tespit edildi. Daha sonra İzmir ve Ankara ekibiyle aracı halatlarla bulunduğu yerden dışarı çıkardık. Aramalarımız devam ediyor. Biz Tunceli olarak 7 kişilik ekibiz. İstanbul eki de 7 kişiyle destek veriyor. Bunlar dalış ekipleri. Hepsi de dalış yapabilecek profesyonel eğitim almış personel. Ayrıca Türkiye genelinden gelen arama kurtarma ekipleri JAK, AFAK ve itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalara devam ediliyor" dedi.

İstanbul Belediyesi ekip amiri Nurettin Ünal ise "Biz İstanbul Belediyesi su altı arama kurtarma ekibiyiz. 24 Nisan'da belediye başkanımızın talimatıyla buraya çıkış yaptık. Olayın olduğu yerden Tunceli'ye kadar tüm bölgelere bakmaya çalışıyoruz. 1 Mayıs'ta aracı olduğu yerden çıkardık. Onun dışında aramalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu. - TUNCELİ