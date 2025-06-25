Tunceli'de Yaşam Mücadelesi Veren 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Yaşam Mücadelesi Veren 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Tunceli'de Munzur Çayı'na düştükten sonra kalbi duran 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, doktorların müdahalesiyle hayata döndürülse de yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tunceli'de Munzur Çayı'na düştükten sonra kalbi duran ve doktorların uzun uğraşları sonucu kalbi yeniden çalıştırılan 17 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelmişti. İddiaya göre arkadaşlarıyla piknik yapmaya gittiği belirtilen 17 yaşındaki Eylül Yuvanç Munzur Çayı'na düşmüş, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çaydan çıkarılmıştı. Yuvanç, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılmış doktorların burada yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. Kısa bir süre Tunceli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kalan genç kız, durumunun ciddiyeti nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eylül Yuvanç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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