Tunceli'de Yangın Korkuttu: Evler Tahliye Edildi

Tunceli'de Yangın Korkuttu: Evler Tahliye Edildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evlere sıçradı. Alevlerin yayılmasıyla birlikte beldede panik yaşandı ve evler tahliye edildi. Yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evlere sıçradı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt'e bağlı Akpazar beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, hızla çevreye yayılarak ağaçlık alana ve 3 eve sıçradı. Alevlerin şiddeti nedeniyle beldede büyük panik yaşanırken, evler kısa sürede tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
