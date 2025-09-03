Tunceli'de Yangın Korkuttu: Evler Tahliye Edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evlere sıçradı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt'e bağlı Akpazar beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, hızla çevreye yayılarak ağaçlık alana ve 3 eve sıçradı. Alevlerin şiddeti nedeniyle beldede büyük panik yaşanırken, evler kısa sürede tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor. - TUNCELİ