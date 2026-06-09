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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Tunceli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 545 gram skunk maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan Tunceli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Pertek Feribot Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 545 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında yakalanan diğer şüpheliler ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 200 gramın üzerinde skunk maddesi ile 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan B.T., Ö.Y. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B. T. ve Ö. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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