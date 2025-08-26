Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretmek için kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine merkez Atatürk Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen U.K. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 100 gram kullanıma hazır kubar esrar, uyuşturucu madde tohumu, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan filizlendirme/ iklimlendirme sistemi, 600 watt ampul, uyuşturucu üretiminde kullanılan nemlendirme aparatı, akım ölçer cihazı, zaman ayarlı priz, esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli U.K. hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - TUNCELİ