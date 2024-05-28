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Tunceli'de türbe ziyaretine giden kişi kayboldu

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Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde türbe ziyaretleri gerçekleştiren bir kişi, 7 saat yürüdüğü bölgede kayboldu. Jandarmanın teyakkuza geçtiği olayda telefonla ulaşılan şahıs, askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde türbe ziyaretleri gerçekleştiren bir kişi, 7 saat yürüdüğü bölgede kayboldu. Jandarmanın teyakkuza geçtiği olayda telefonla ulaşılan şahıs, askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.

İstanbul'dan Tunceli'ye gelen B.B. isimli vatandaş, Nazımiye ilçesi Kılköy bölgesinde bulunan Haydar Baba türbesini ziyaret etti. Buradan Düzgün Baba türbesine geçmek isteyen şahıs, yaklaşık 7 saat yürüdü. Kaybolduğunu anlayan B.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Telefonla ulaşılan şahsın yerinin tespit edilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. 1 jandarma komando timi, 1 jandarma asayiş komando timi ve 1 jandarma arama kurtarma timi görevlendirildi. Helikopterle bulunduğu yerden alınan B.B., kontrol amacıyla ambulansa nakledilip Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazimiye Tunceli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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