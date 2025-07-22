Tunceli'de Trafik Kazası: Yaralı Kurtarılamadı

Tunceli'de Trafik Kazası: Yaralı Kurtarılamadı
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Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Boz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Boz için cenaze töreni düzenlenecek.

Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolunda hafta sonu meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolu, 8. tünel içinde hafta sonu meydana gelmişti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mehmet Boz, Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Boz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boz için yarın Erzincan Yalınca Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği, törenin ardından cenazenin Çağlayan Beldesi Derebağ köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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