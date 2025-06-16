Tunceli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tunceli-Pertek Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Zeynel Pınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada 5 kişi de yaralandı ve tedavileri sürüyor.

Tunceli'de geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli- Pertek Karayolu Kartallı Çeşme mevkiinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir araçta sıkışma yaşanırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkarılırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel Pınar, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Pınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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