Tunceli'de trafik kazası: 2 yaralı Tunceli-Erzincan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Pülümür Çayı'na uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu. Tunceli-Erzincan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Pülümür Çayı'na uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu. Ters dönen araçta sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu 42. kilometresinde bulanan Zağge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 FZ 262 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Pülümür Çayı'na uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtulan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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