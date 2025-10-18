Tunceli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek feribot iskelesinden Akçapınar köyü istikametine seyir halinde olan otomobil, Yemişdere Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ