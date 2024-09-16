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Tunceli'de Ters Dönüş: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Çobanyıldızı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 CHH 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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