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Tunceli'de Terörle Mücadele Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Tunceli'de Terörle Mücadele Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Mahir Serhat kod adlı M.A. tutuklanırken, diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü adına 2016-2017 yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Mahir Serhat kod adlı M.A. isimli şahıs Antalya'da yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Tunceli ve İzmir'de eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirtilen Y.T., S.Ç. ve G.G. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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