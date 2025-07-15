Tunceli'de Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz tarihlen Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi silahla yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen bir kişinin ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Kavga olayı ile ilgili Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ile bir bıçak ele geçirilirken şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. ve İ.A. tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen firari durumdaki S.A isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da saklandığı evde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda 3 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - TUNCELİ