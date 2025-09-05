Haberler

Tunceli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Tunceli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Güncelleme:
Tunceli-Pülümür karayolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, hızlı bir şekilde yanarak kullanılmaz hale geldi. Sürücü olay anında aracı terk etti ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli- Pülümür karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü durarak araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
