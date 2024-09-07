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Tunceli'de seyir halindeki kamyon alev aldı

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde seyir halinde olan bir kamyon aniden alev aldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, seyir halindeki kamyon alev aldı.

Olay sabah saatlerinde Pertek ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeni ile kapanan yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye tunceli Güncel trafik Pertek Yaşam Polis Olay

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