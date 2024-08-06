Tunceli'de Sarp Bir Alanda Orman Yangını

Tunceli'de öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale edilmeye başlandı. Son derece sarp bir alanda çıkan yangına askeri birliklerin de müdahalede bulunulacağı öğrenildi.

Tunceli'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri arasında bulunan Zargovit bölgesinde öğleden sonra henüz tespit edilemeyen bir nedenden orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler sevk edildi. Sarp bir bölgede çıkan yangına iş makineleriyle müdahale imkanı bulunmadığı belirtilirken müdahale amacıyla askeri birliklerden destek alınacağı öğrenildi. - TUNCELİ