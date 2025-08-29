Tunceli'de Restoran Sahiplerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tunceli'de Restoran Sahiplerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda eski sahibi olduğu restorana gelen H.T. adlı şahıs, yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.'ye ateş açtı. H.Ç. hastanede hayatını kaybederken, A.B.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Tunceli'de bir şahsın restoranın yeni sahibine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiden sahibi olduğu restorana gelen H.T. adlı şahıs, tabancayla restoranın yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle saldırgan durdurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan restoran sahibi H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.B.'nin de durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti

ABD'den tepki çeken Filistin hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, kendisine 'Evladım' diyen Fatih Terim'i de sildi

Kerem Aktürkoğlu, Terim'e de acımadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.