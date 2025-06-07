Tunceli'de Otomobil Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk ve Anneannesi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Otomobil Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk ve Anneannesi Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 11 yaşındaki Tuna M. ve 70 yaşındaki anneannesi Refiye K. hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ve anneannesi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 AHN 009 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 11 yaşındaki Tuna M. ve 70 yaşındaki anneannesi Refiye K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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