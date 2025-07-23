Tunceli'de Otomobil Çarpan 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Otomobil Çarpan 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Tunceli merkez Mameki Köprüsü'nde, düğünden dönen 70 yaşındaki Hasan Kırbağa'ya otomobil çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kırbağa kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'de otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli merkez Mameki Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gittiği düğünden dönen 70 yaşındaki Hasan Kırbağa'ya Mameki Köprüsü üzerinde otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırbağa için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırbağa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kırbağa'nın naaşı otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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