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Tunceli'de Mantar Toplarken Kayadan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Tunceli'de Mantar Toplarken Kayadan Düşen Vatandaş Kurtarıldı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kayadan düşen Yılmaz T. arkadaşlarının ihbarıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Tunceli'de mantar toplarken kayadan düşen vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Karaoğlan köyü Tokmak Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağdan mantar toplamaya giden Yılmaz T. isimli vatandaş dengesini kaybederek kayadan düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaralı vatandaşı alarak tedavi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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