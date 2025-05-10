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Tunceli'de Mahsur Kalan Sokak Kedisi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tunceli'de Mahsur Kalan Sokak Kedisi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Tunceli'de, sahipleri yurt dışında bulunan bir evde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesiyle birlikte kedinin kurtarılması sağlandı.

Tunceli'de kimsenin bulunmadığı evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'de, sahipleri yurt dışında bulunan bir evde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tunceli merkez Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sahiplerinin yurt dışında olduğu öğrenilen bir evden uzun süre kedi sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla eve çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı. Hayvan, bakımının ardından doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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