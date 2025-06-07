Tunceli'de Mahsur Kalan Genç Zorlu Operasyonla Kurtarıldı

Tunceli'de Mahsur Kalan Genç Zorlu Operasyonla Kurtarıldı
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Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi'nde mahsur kalan 22 yaşındaki genç, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan zorlu bir çalışma ile kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren operasyonla gence ulaştı.

Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi'nde, kayalık alanda mahsur kalan genç, ekiplerin gerçekleştirdiği zorlu bir operasyonla kurtarıldı.

Olay, Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde yer alan Pilvenk Şelalesi'nin sarp kayalıklarında meydana geldi. 22 yaşındaki bir gencin yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ulaşımı son derece güç olan alanda mahsur kalan genç için AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ile MUDAK ekibi seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasına, AFAD Dağcılık Ekibinden 5, jandarmadan 5 ve 112 Acil Sağlık'tan 4 personel katıldı.

Toplam 19 kişilik ekip, zorlu arazi koşullarında istasyon kurarak ip sistemleriyle mahsur kalan gence ulaştı. Güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınan genç, ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, vatandaşları doğa yürüyüşleri ve gezilerinde dikkatli olmaları, riskli alanlara yalnız gitmemeleri konusunda uyardı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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