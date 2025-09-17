Tunceli'de Kırsal Alanda Yangın Çıktı, Müdahale Sürüyor
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Beytaşı köyü yakınlarında çıkan yangına Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, hava ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek kırsal ve ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevlerin evlere ulaşmasını önleyerek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kırsal ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 toma, 2 itfaiye aracı, 1 helikopter, 10 orman personeli, 3 orman teknik personeli sevk edildi. Aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşların ve 30 askeri personelin müdahale ettiği yangın, evlere sıçramadan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ