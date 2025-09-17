Tunceli'de Kırsal Alanda Yangın Çıktı, Müdahale Sürüyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki kırsal ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 toma, 2 itfaiye aracı, 1 helikopter, 10 orman personeli, 3 orman teknik personeli sevk edildi. Aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşların ve 30 askeri personelin müdahale ettiği yangın, evlere sıçramadan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ