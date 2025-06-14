Tunceli'de Kaza: İki Kişi Araçta Sıkıştı

Tunceli'de Kaza: İki Kişi Araçta Sıkıştı
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Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç istinat duvarına çarptı. Kazada sıkışan iki kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı. Kazada araçta sıkışan iki kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Tunceli- Elazığ karayolunun Kartallı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç istinat duvarına çarptı. Kazada iki kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan kişileri bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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