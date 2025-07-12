Tunceli'de Kayalık Alandan Düşen Şahsın Ayağı Kırıldı

Tunceli'de Kayalık Alandan Düşen Şahsın Ayağı Kırıldı
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran bir şahıs, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay, Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana geldi. Yaralıya 112, AFAD ve diğer kurtarma ekipleri kısa sürede ulaştı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran şahıs, ambulans helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Baba Dağı'na giden bir vatandaşın kayalıktan düşerek ayağını kırdığı ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, UMKE, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yaralı vatandaşa ulaşan ekipler, kazazedeyi bulunduğu bölgeden alarak ambulans helikoptere teslim etti. Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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