Tunceli'de Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Zarar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli'de Freni Patlayan Kamyon 5 Araca Zarar Verdi
Haber Videosu

Tunceli'de park halindeyken freni patlayan bir kamyonun, 5 araca zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de park halinde freni patlayan kamyon, 5 araca zarar verdi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

TUNCELİ - Tunceli'de park halindeyken freni patlayan kamyonun 5 araca zarar verdiği anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto sanayi sitesi mevkiinde park halinde bulunan kamyon, freninin patlamasıyla hareket ederek park halindeki diğer otomobillere çarptı. Park halindeki 5 araçta maddi hasarın meydana geldiği olay anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yer! Görüntüler korkunç
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.