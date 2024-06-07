Üye Girişi
Haberler

Hayvanları otlatmak için çıktı, bozayı pençesinden kaçamadı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'ın, arama-kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan adamın ayı saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

EVE DÖNMEYİNCE YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, dün Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi. Hayvanlarıyla birlikte evinin olduğu bölgeden ayrılan 42 yaşındaki Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112'ye ihbarda bulunuldu.

GECE BOYUNCA DİDİK DİDİK ARANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi. Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı.

Hayvanları otlatmak için çıktı, bozayı pençesinden kaçamadı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi

BOZAYI SALDIRISINDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ergün Yıldız Tunceli Çocuk Hayvanlar Olay Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Sürpriz görüşmenin perde arkası! Teklif bizzat Meral Akşener'den gitmiş

Sürpriz görüşmenin perde arkası! Teklif bizzat Meral Akşener'den gitmiş

 Esenyurt'ta ilginç tartışma! Sokak ortasında boynuna kemer takıp kollarını ısırdı

Esenyurt'ta ilginç tartışma! Sokak ortasında boynuna kemer takıp kollarını ısırdı

Bakmadan Geçme

Marmaris'in en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Rodos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Rodos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Midilli Adası'na (Lesvos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Midilli Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Salih Tanrıkulu kimdir? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? 7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL? YKS öncesi ÖSYM uyardı! #128226 ÖSYM adaylara hangi uyarılarda bulundu? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 7 HAZİRAN | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti... TYT saat kaçta başlıyor? TYT saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? CUMA MESAJLARI 7 HAZİRAN: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 8-9 HAZİRAN | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? #129492 Babalar günü hangi gün, Haziran'ın kaçında? #127873
Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı
500

Yorumlar (2)

Memet Gundogan:

böyle giderse kimse evden dışarı çıkmaz işin kötü yanı kendini savunma hakkında yok ya hapis yâda büyük miktarda para cezası

6
1
yanıtYanıtla
Halit:

böyle yerlerde çifte veya en azından balta taşıyacaksın

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title