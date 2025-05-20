Tunceli'de Ayı Saldırısına Uğrayan Vatandaş Köpekler Sayesinde Kurtuldu

Tunceli'de Ayı Saldırısına Uğrayan Vatandaş Köpekler Sayesinde Kurtuldu
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan B.Ç., köpeklerin yardımıyla kurtulurken, yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ayıların merkeze inmesinden endişeli.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan vatandaş, köpekler sayesinde kurtuldu.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanları için mahalleye giden B.Ç., bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kolundan ve omzundan yaralanan B.Ç.'nin imdadına köpekler yetişirken, ayı ormanlık alana doğru kaçtı. Yaralı vatandaş, Pülümür toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ilçe sakinleri, merkeze kadar inen ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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