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Tunceli'de ANDA Derneği Gönüllüleri Trafik Kazasına Müdahale Etti

Tunceli'de ANDA Derneği Gönüllüleri Trafik Kazasına Müdahale Etti
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Tunceli'de ANDA Derneği gönüllüleri, yolda karşılaştıkları trafik kazasında aldıkları ilk yardım eğitimiyle yaralanan vatandaşlara müdahale etti. AFAD, olayın eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladığını belirtti.

Tunceli'de ANDA Derneği Gönüllüleri yolda karşılaştıkları trafik kazasına müdahale etti.

Olay, Tunceli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ANDA Derneği faaliyetleri için yola çıkan gönüllüler, bir trafik kazasına denk geldi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde yaralanan vatandaşlara müdahale etti.

Tunceli AFAD İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Faaliyetleri için yola çıkan ANDA Derneği gönüllüleri, bir trafik kazasına denk geldiklerinde tereddütsüz durup müdahale etti. AFAD'dan aldıkları eğitimle hayatlara dokundular, belki de bir hayat kurtardılar. Bu olay bizlere bir kez daha gösterdi ki doğru eğitim hayat kurtarır. Yaptığımız iş yalnızca görev değil, kutsal bir sorumluluktur. İnsanlara doğrudan ya da dolaylı dokunmanın verdiği mutluluk ise tarif edilemez bir onurdur" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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