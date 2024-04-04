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Tunceli'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yıkım dron ile havadan görüntülenirken Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinden sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu inşa edildi. 1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depremlerinden etkilenen konutların bir kısmında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar gören konutlar, bir süre önce boşaltıldı. İlçe genelinde hak sahiplerine konteyner verilirken, boşaltılan ağır hasarlı binaların da yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan ağır hasarlı binalar havadan görüntülenirken Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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