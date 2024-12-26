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Tunceli'de 26 Tonluk Şeker Yüklü Tır Şarampole Uçtu

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Tunceli'de, şeker yüklü bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı, araçta maddi hasar oluştu.

Tonlarca şeker yüklü tır, şarampole uçtu

TUNCELİ - Tunceli'de, 26 ton şeker yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Aburga mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erzincan'dan Şanlıurfa'ya şeker götüren Eyüp Çizik idaresindeki 63 AEG 878 plakalı tır, karayolunda seyir halindeyken karşı yönden yolu ortalayarak gelen bir başka tırdan kaçmak isterken şarampole yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan sürücü Eyüp Çizik, karayolunun dar olmasından şikayet ederek, "Bir geliş, bir gidişi olan çok dar bir yol. İki tır arka arkaya geliyordu öndeki tırı kurtardım ancak arkadaki tır, yolun dar olmasından dolayı ortalayarak geliyordu. Ondan kurtarmaya çalışırken araç şarampole yuvarlandı. Burada iki araç zor yan yana geçiyor. O yüzden insanlar korkuyor" dedi.

Çizik, karayolunun genişletilmesi gerektiğini de söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de 26 Tonluk Şeker Yüklü Tır Şarampole Uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - 3.Sayfa
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