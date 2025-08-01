Tunceli Cezaevi'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı
Tunceli Merkez Cezaevi'nde gerçekleşen geniş kapsamlı tatbikat, yangın ihbarı ile birlikte kentte paniğe neden oldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ancak tatbikatın gerçeği aratmadığı anlaşıldı. Tatbikat, acil durum müdahale süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Tunceli'de cezaevindeki tatbikat gerçeği aratmadı.
Tunceli Merkez Cezaevi'nden gelen yangın ihbarı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Cezaevi içinde iki grup arasında yaşandığı bildirilen tartışma sonrası yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kısa süre içinde bunun gerçek bir kriz değil, savcılık koordinesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir tatbikat olduğunu öğrendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi dikkat çekti.
Tatbikat amacının, acil durumlara karşı kurumların hazırlık seviyesini ölçmek ve müdahale süreçlerindeki iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı. Cezaevi personeli ve müdahale ekiplerinin performansı, izleyenler tarafından başarılı bulundu.
Yetkililer, "Her senaryoya hazır, her ihtimale karşı sahadayız" mesajıyla benzer tatbikatların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - TUNCELİ