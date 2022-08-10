Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Elazığ'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücüsü hafif yaralandı. Elazığ'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABZ 633 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde tedavisi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.