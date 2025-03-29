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Tuğla Fabrikasına Aracın Girmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tuğla fabrikasına girdi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Araçla tuğla fabrikasına girdi: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada ayrı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza Erbaa-Tokat karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'dan Ordu'ya doğru seyir halinde olan H. T. yönetimindeki 34 VVV 74 plakalı Volkswagen Transporter marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir tuğla fabrikasına girdi. Araçta bulunan A. Y. ve M. K. yaralındı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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