Tuğçe Tayfur'un avukatı, Burak Kalfa hakkında korunma talebinde bulundu

Avukat Açıklaması ve Korunma Talebi

Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre Tuğçe Tayfur'un avukatı İsmail Demirci,Burak Kalfa'nın polis tarafından arandığını ve kadına şiddette artık bir dur diyebilmek için bu davanın sonuna kadar gideceklerini söyledi.

Ayrıca, Tuğçe Tayfur avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne başvurarak Burak Kalfa hakkında korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Kalfa'nın 2 ay süreyle Tuğçe Tayfur'a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi…

Ailenin Sessizliği

Bu olaylar sonrasında Tuğçe Tayfur'un anne ve babası, Necla Nazır ve Ferdi Tayfur, henüz bir açıklama yapmadılar ve sessiz kalmaları dikkat çekti…

İlişki Geçmişi

Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmış, ancak nişandan 16 gün sonra ayrılmışlardı. Ayrılık sürecinden sonra Kalfa'nın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yapmış ve adalete başvurma kararı almıştı.

Bu olaylar ve yaşanan gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekerken, Tuğçe Tayfur'un ve ailesinin bu zorlu süreçteki tavrı ve olayların sonucu merakla bekleniyor.