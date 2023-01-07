Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüfekle oynarken kendini yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Tüfekle oynarken kendini yaraladı Malatya'da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu.

Tüfekle oynarken kendini yaraladı

MALATYA - Malatya'da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu.

Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında yaşayan S.M. oynadığı elindeki tüfeğin ateş alması sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağ elinde yaralanan şahsa ikametinde müdahalede bulunuldu.

İkamette inceleme yapan ekipler bir adet tüfek bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya Fırat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title