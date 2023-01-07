Tüfekle oynarken kendini yaraladı 3. Sayfa Haberleri Tüfekle oynarken kendini yaraladı Malatya'da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu. Tüfekle oynarken kendini yaraladı MALATYA - Malatya'da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu. Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında yaşayan S.M. oynadığı elindeki tüfeğin ateş alması sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağ elinde yaralanan şahsa ikametinde müdahalede bulunuldu. İkamette inceleme yapan ekipler bir adet tüfek bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Malatya Fırat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tüfekle oynarken kendini yaraladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.