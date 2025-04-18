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Tüfekle Etrafa Ateş Açan Şahıs, Özel Harekat Polisinin İkna Çabasıyla Teslim Oldu

Tüfekle Etrafa Ateş Açan Şahıs, Özel Harekat Polisinin İkna Çabasıyla Teslim Oldu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, pencereden tüfekle etrafa ateş açtı. Özel harekat polisinin katıldığı operasyon sonucu yaklaşık 3 saatlik ikna sürecinin ardından teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle etrafa ateş açan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan bir dairede, tüfekle pencereden etrafa ateş açan N.D. polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 3 saat sonra ikna edilen N.D., işlemler için emniyete götürüldü. Polis evde inceleme yaparken olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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