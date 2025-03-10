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TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

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TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için Ankara'da ortak ev tuttukları öğrenildi. Bir gelirleri olmadığı için 33 bin TL tutan kira ve giderleri ödemekte zorluk yaşayan teğmenlere bir iş insanın yardım eli uzattığı ortaya çıktı.

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran teğmenlerden 5'i açıklanan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) ihraç edilmişti.

ORTAK EV TUTTULAR

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, TSK'dan ihraç edilen genç teğmenlerin Ankara'da kaldığını, dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını yazdı.

"ANNESİ, BABASI TSK'DAN ÇIKARILDIĞINI BİLMİYORMUŞ"

Öztürk yazısında şu ifadelere yer verdi; "TSK'dan çıkarılan bir teğmenden dinledim, köyde yaşayan annesi, babası TSK'dan çıkarıldığını bilmiyormuş. Teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu kararına karşı yürütmenin durdurulması ve daha sonra iptali için dava açtı. Onların göreve dönebilmelerinin tek yolu mahkeme kararıyla mümkün olacak.

Ankara'da açılan davalarıyla ilgili olarak hemen her gün avukatlarının ofislerine gidiyorlar. Çok da gidecek bir yerleri yok. Moralleri bozuk. Evet, onları tanıyanlar "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demelerinden duydukları sevinci dile getiriyorlar getirmesine ama daha Piyade Okulu'na gidip kurslarını alabilmenin heyecanını bile yaşayamadan atıldılar.

"BİR İŞ İNSANI YARDIM ETMEK İSTEDİ"

Teğmenler, davalarını takip etmek için birlikte ev tuttular. Ancak bir gelirleri olmadığı için 33 bin lira tutan kira ve evin yakıt ve aidatlarını ödemeleri de zor oluyor. Bir iş insanı onların bu durumunu öğrendiğinde yardımcı olmak istedi. Ancak, onlar buna pek yanaşmadı. İş insanı, "Benim babam da eski Harbiyeli" deyince aralarında bir sıcaklık oldu. Utana-sıkıla bu desteği kabul ettiklerini öğrendim.

TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarısielence:

mesele Atatürk ün askeriyiz değildi sonucuna katlanacaklar öyle hamasetle olmuyor biz Atatürk ün askeriyiz dedik bizi attılar yalanını anca kendi güruhunuza anlatırsınız

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

ordudan kimse mustafa kemalin askeriyiz diye atılmaz, displinsizlikten atılır. nokta

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

show yapmak her zaman iyi sonuçlar doğurmuyor .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

silahlı kuvvetlerde Atatürkçü askerleri ordudan atamayacaksınız bugün olmazsa yarın görevlerine dönecekler

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz . Akplilere inat

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bana göre ''Mustafa Kemal'in askeriyim'' demek, ''Milletimin askeriyim'' demektir. Bu bir geleneğin ''örf ve adet'' şeklinde gösterilmesidir. 'Örf ve adetler' bazen kurumlar da kanunlardan daha etkilidir. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

şov cephede olur icraatla olur kimin aklıyla hareket ediyorlarsa ocakta disiplin esastır.politika yapacaksan gider bi siyasi partiye üye olur aday olur hemen seçilir doğru meclise gidersin ne diyeceksen orada diyecen..

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Haber Yorumlarımurat narin:

sükut duracaksın kafana göre hareket etmeyeceksin orası dingonun ahırı değil sonrada annem babam bilmiyor daha diye acitasyon yapmayacaksın hadi dik durun bakalım

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Haber Yorumlarıosman kara:

Hiç merak etmeyin teğmenlerimiz görevlerine geri dönecekler!!!

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Haber Yorumlarıselim duman:

Cook iyi niyetli bir iş insanı iyi tanımak lazım

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