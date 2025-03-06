Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor

Trump Yönetimi, New Jersey'de Gözaltı Merkezi Açıyor

Trump Yönetimi, New Jersey'de Gözaltı Merkezi Açıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, New Jersey'de bulunan Delaney Hall Gözaltı Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin bin yatağa kadar artırılmasına yönelik özel bir anlaşma imzaladı. Bu adım, yasadışı göçle mücadele kapsamında atılan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yasadışı göçle mücadele kapsamında New Jersey eyaletinde bulunan Delaney Hall Gözaltı Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin bin yatağa kadar arttırılması için özel bir anlaşma imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yasadışı göçle mücadele kapsamında yeni adım attı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), New Jersey eyaletinde yer alan Newark kentinde bulunan Delaney Hall Gözaltı Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin bin yatağa kadar arttırılması için özel bir anlaşma imzaladı.

Daha önce 2017 yılına kadar gözaltı merkezi olarak kullanılan tesis, özel cezaevi işletmecisi GEO Group ile yapılan 15 yıllık ve yaklaşım 1 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında yenilenecek ve ICE tarafından kullanılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bin yatak kapasiteli olacak olan merkez, ABD'nin kuzeydoğu bölgesindeki göçmenlik gözaltı kapasitesini artıracak ve ICE'nin bu bölgede gerçekleştirdiği sınır dışı operasyonlarını hızlandıracak.

"Gözaltı kapasitemizi artırıyoruz"

ICE Direktör Vekili Caleb Vitello, yaptığı açıklamada, Delaney Hall'un yeni yönetim altında açılacak ilk göçmen gözaltı merkezi olduğunu vurgulayarak, "Bu tesis, yasadışı yabancıları hızla yakalama, gözaltına alma ve sınır dışı etme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak" dedi.

Vitello, merkezin Newark Uluslararası Havalimanı'na araçla sadece 10 dakika mesafede olmasının, sınır dışı edilecek göçmenlerin işlemlerini hızlandıracağını belirterek, "Uluslararası havalimanına bu kadar yakın olmak, gözetimimiz altındaki kişilerin zamanında sınır dışı edilmesini kolaylaştırıyor. Başkan Trump'ın göçmenlik konusundaki kararlı duruşunu uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözaltı merkezi, ICE'nin kuzeydoğudaki operasyonlarını yönetme kabiliyetini artırarak, ajansın bölgedeki artan göçmenlik uygulama taleplerine yanıt vermesini sağlayacak.

"Federal göçmen politikalarının genişletilmesine yardımcı olacağız"

Gözaltı merkezinin işletmesini üstlenen GEO Group, göçmen gözaltı merkezlerinin ABD'nin göçmenlik politikalarındaki rolüne dikkat çekerek, bu tesisin ICE için kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

GEO Group CEO'su George C. Zoley, "Delaney Hall, ICE'nin Kuzeydoğu bölgesinde ihtiyaç duyduğu gözetim kapasitesini artıracak. Federal hükümetin genişleyen göçmenlik uygulamalarını desteklemek için bu projeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Zoley, GEO Group'un bu tesis için yıllık 60 milyon dolar kira ödeyeceğini ve merkezin 2025 yılı itibarıyla tam kapasiteyle çalışmasının hedeflendiğini duyurdu.

ICE'nin özel şirketler aracılığıyla göçmen gözaltı merkezleri işletmesini yasaklanmıştı

New Jersey, 2021 yılında Vali Phil Murphy tarafından imzalanan bir yasayla, eyalette ICE'nin özel şirketler aracılığıyla göçmen gözaltı merkezleri işletmesini yasaklamıştı. Ancak bu yasa, 2023 yılında federal bir yargıç tarafından kısmen anayasaya aykırı bulundu ve özel şirketlerin ICE ile iş birliği yapmasının önünü açtı.

Bu kararın ardından GEO Group, New Jersey eyaletine 2024 yılında yasanın tamamen iptal edilmesi için dava açtı. Şirket, New Jersey'nin yasağının ABD Anayasası'nın üstünlük maddesini ihlal ettiğini ve federal göçmenlik yetkisinin eyaletler tarafından sınırlandırılamayacağını savunuyor.

Bununla birlikte, federal temyiz mahkemesi henüz son kararını vermedi ve yasa üzerindeki hukuki mücadele devam ediyor. Ancak ICE ve Trump yönetimi, Delaney Hall'un yeniden açılması için herhangi bir yasal engel olmadığını ve projenin ilerleyeceğini vurguluyor.

New Jersey'de yalnızca bir ICE gözaltı merkezi aktif

New Jersey eyaletinde şu anda yalnızca bir ICE gözaltı merkezi aktif olarak çalışıyor. Newark bölgesinde yer alan Elizabeth Gözaltı Merkezi, 270 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Ancak yeni açılacak Delaney Hall Tesisi, bu kapasiteyi büyük ölçüde artırarak, ICE'ye New Jersey'de önemli bir operasyon üssü kazandıracak.

Trump yönetiminin sınır dışı etme işlemlerini hızlandırmak ve yasadışı göçmenleri daha hızlı bir şekilde gözaltına almak için yeni merkezler açmaya devam edeceği belirtiliyor. Delaney Hall'un bu amaç doğrultusunda Haziran ayı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Bu hamle, Trump yönetiminin sert göçmenlik politikalarının bir göstergesi olarak değerlendirilirken, insan hakları grupları ve göçmen hakları savunucuları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) yetkilileri, gözaltı kapasitesinin artırılmasının, göçmenlerin uzun süre gözaltında tutulmasına ve insan hakları ihlallerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. - NEW JERSEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kadıköy'de şok skor
img

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 6 zabıta ancak sayabildi
img

Hakeme diklenen teknik direktörün başı yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esad gitti ama yine de rahat durmuyor! Ülkeyi kan gölüne çevirdi
Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.