Trump Yönetimi, New Jersey'de Gözaltı Merkezi Açıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yasadışı göçle mücadele kapsamında New Jersey eyaletinde bulunan Delaney Hall Gözaltı Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin bin yatağa kadar arttırılması için özel bir anlaşma imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yasadışı göçle mücadele kapsamında yeni adım attı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), New Jersey eyaletinde yer alan Newark kentinde bulunan Delaney Hall Gözaltı Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin bin yatağa kadar arttırılması için özel bir anlaşma imzaladı.

Daha önce 2017 yılına kadar gözaltı merkezi olarak kullanılan tesis, özel cezaevi işletmecisi GEO Group ile yapılan 15 yıllık ve yaklaşım 1 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında yenilenecek ve ICE tarafından kullanılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bin yatak kapasiteli olacak olan merkez, ABD'nin kuzeydoğu bölgesindeki göçmenlik gözaltı kapasitesini artıracak ve ICE'nin bu bölgede gerçekleştirdiği sınır dışı operasyonlarını hızlandıracak.

"Gözaltı kapasitemizi artırıyoruz"

ICE Direktör Vekili Caleb Vitello, yaptığı açıklamada, Delaney Hall'un yeni yönetim altında açılacak ilk göçmen gözaltı merkezi olduğunu vurgulayarak, "Bu tesis, yasadışı yabancıları hızla yakalama, gözaltına alma ve sınır dışı etme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak" dedi.

Vitello, merkezin Newark Uluslararası Havalimanı'na araçla sadece 10 dakika mesafede olmasının, sınır dışı edilecek göçmenlerin işlemlerini hızlandıracağını belirterek, "Uluslararası havalimanına bu kadar yakın olmak, gözetimimiz altındaki kişilerin zamanında sınır dışı edilmesini kolaylaştırıyor. Başkan Trump'ın göçmenlik konusundaki kararlı duruşunu uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözaltı merkezi, ICE'nin kuzeydoğudaki operasyonlarını yönetme kabiliyetini artırarak, ajansın bölgedeki artan göçmenlik uygulama taleplerine yanıt vermesini sağlayacak.

"Federal göçmen politikalarının genişletilmesine yardımcı olacağız"

Gözaltı merkezinin işletmesini üstlenen GEO Group, göçmen gözaltı merkezlerinin ABD'nin göçmenlik politikalarındaki rolüne dikkat çekerek, bu tesisin ICE için kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

GEO Group CEO'su George C. Zoley, "Delaney Hall, ICE'nin Kuzeydoğu bölgesinde ihtiyaç duyduğu gözetim kapasitesini artıracak. Federal hükümetin genişleyen göçmenlik uygulamalarını desteklemek için bu projeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Zoley, GEO Group'un bu tesis için yıllık 60 milyon dolar kira ödeyeceğini ve merkezin 2025 yılı itibarıyla tam kapasiteyle çalışmasının hedeflendiğini duyurdu.

ICE'nin özel şirketler aracılığıyla göçmen gözaltı merkezleri işletmesini yasaklanmıştı

New Jersey, 2021 yılında Vali Phil Murphy tarafından imzalanan bir yasayla, eyalette ICE'nin özel şirketler aracılığıyla göçmen gözaltı merkezleri işletmesini yasaklamıştı. Ancak bu yasa, 2023 yılında federal bir yargıç tarafından kısmen anayasaya aykırı bulundu ve özel şirketlerin ICE ile iş birliği yapmasının önünü açtı.

Bu kararın ardından GEO Group, New Jersey eyaletine 2024 yılında yasanın tamamen iptal edilmesi için dava açtı. Şirket, New Jersey'nin yasağının ABD Anayasası'nın üstünlük maddesini ihlal ettiğini ve federal göçmenlik yetkisinin eyaletler tarafından sınırlandırılamayacağını savunuyor.

Bununla birlikte, federal temyiz mahkemesi henüz son kararını vermedi ve yasa üzerindeki hukuki mücadele devam ediyor. Ancak ICE ve Trump yönetimi, Delaney Hall'un yeniden açılması için herhangi bir yasal engel olmadığını ve projenin ilerleyeceğini vurguluyor.

New Jersey'de yalnızca bir ICE gözaltı merkezi aktif

New Jersey eyaletinde şu anda yalnızca bir ICE gözaltı merkezi aktif olarak çalışıyor. Newark bölgesinde yer alan Elizabeth Gözaltı Merkezi, 270 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Ancak yeni açılacak Delaney Hall Tesisi, bu kapasiteyi büyük ölçüde artırarak, ICE'ye New Jersey'de önemli bir operasyon üssü kazandıracak.

Trump yönetiminin sınır dışı etme işlemlerini hızlandırmak ve yasadışı göçmenleri daha hızlı bir şekilde gözaltına almak için yeni merkezler açmaya devam edeceği belirtiliyor. Delaney Hall'un bu amaç doğrultusunda Haziran ayı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Bu hamle, Trump yönetiminin sert göçmenlik politikalarının bir göstergesi olarak değerlendirilirken, insan hakları grupları ve göçmen hakları savunucuları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) yetkilileri, gözaltı kapasitesinin artırılmasının, göçmenlerin uzun süre gözaltında tutulmasına ve insan hakları ihlallerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. - NEW JERSEY