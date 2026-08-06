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Trump, sahnede düşen çocuğu kurtardı: 'Biden gibi düşmesini istemedim'

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ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde düzenlenen etkinlikte sahnenin kenarına doğru ilerleyen küçük çocuğa hızla müdahale ederek düşmesini engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde düzenlenen etkinlikte sahnenin kenarına doğru ilerleyen küçük çocuğa hızla müdahale ederek düşmesini engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nevada'daki konuşması sırasında yaşanan beklenmedik an, etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Trump, Las Vegas'taki Red Rock Casino Resort & Spa'da "bahşişlerden vergi alınmaması" politikasını anlattığı etkinlikte bir aileyi sahneye davet etti. Las Vegas'ta yaşayan Sandra ve Brad çifti, iki küçük çocuğuyla birlikte Trump'ın daveti üzerine sahneye çıktı. Sandra kalabalığa hitap etmeye başladığı sırada çocuklardan biri sahnenin kenarına doğru ilerlemeye başladı.

Çocuğun hareket ettiğini fark eden Trump, hızla harekete geçerek sahnenin kenarına yöneldi ve küçük çocuğu durdurdu. Trump'ın koşarak çocuğun peşinden gitmesi salonda gülüşmelere neden olurken, ABD Başkanı ardından "Onun Biden gibi sahneden düşmesini istemiyorum" diyerek eski Başkan Joe Biden'a göndermede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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