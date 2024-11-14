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Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
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Duluth kentinde 46 yaşındaki Anthony Nephew, Trump karşıtı görüşleri ve son siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle dört kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Olayda, ilk olarak Erin Abramson (47) ve oğlu Jacob (15) evlerinde ölü bulundu. Ardından Nephew'un evinde eşi Kathryn (45), oğlu Oliver (7) ve kendisinin cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Duluth Polis Şefi, saldırganın uzun süredir ruh sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı.

Duluth kentinde korkunç bir cinayet-intihar vakası yaşandı. 46 yaşındaki Anthony Nephew, son siyasi gelişmelerden etkilenerek dört kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Perşembe günü başlayan olaylar zincirinde, polis önce Erin Abramson'ın (47) evinde kendisi ve 15 yaşındaki oğlu Jacob'ın cesetlerini buldu. Soruşturma kapsamında şüpheli Nephew'un evine giden ekipler, 45 yaşındaki eşi Kathryn ve 7 yaşındaki oğlu Oliver'ın silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı. Nephew da aynı evde intihar etmiş halde bulundu.

Soruşturmada, Nephew'un Trump karşıtı olduğu ve son siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Duluth Polis Şefi Mike Ceynowa, saldırganın uzun süredir ruh sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma sürerken kentte başka bir tehdit olmadığını duyurdu.

Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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