Trump'ın Hamaney Planını Veto Ettiği İddiası Yalanlandı

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddia edilirken, İsrail veto iddialarını yalanladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddia edildi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, İranlıların henüz bir ABD'liyi öldürmediği ve öldürene kadar Trump yönetiminin İran'ın siyasi liderliğini hedef almayacağını öne sürdü.

Netanyahu veto iddialarını yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Hamaney'in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddiasını yalanlayarak, "Hiç gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yalan haber var ki, bu konuya girmeyeceğim" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi de haberi yalanlayarak, "en üst düzeyde yalan haber" olarak nitelendirdi. - WASHINGTON