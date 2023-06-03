Troya Tüneli'nde feci kaza gerçekleşti, ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Troya Tüneli'nde bir araç önünde seyreden kamyona çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

Troya Tüneli'nde meydana gelen kazada H. M.T. idaresinde otomobil, önünde ilerleyen E. B.'nin kullandığı kamyona çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kazada otomobilin içerinde bulunan Ş. Ş.(20) ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan aynı araçta bulunan sürücü H. M.T., S. T., F. Ş., H. T. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.