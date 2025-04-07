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Tren ile peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Tren ile peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde garda beklerken dengesini kaybeden kadın, tren ile peron arasına sıkıştı. Hareket etmeyen trenin makinisti kadını son anda fark etti. Talihsiz kadın ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde garda beklerken dengesini kaybetmesi sonucu tren ile peron arasına sıkışan N.S. (48), yaralandı.

TREN İLE PERON ARASINA SIKIŞTI

Olay, akşam saatlerinde Muratlı Tren Garı'nda meydana geldi. N.S., misafirlerini uğurlamak için gittiği garda, dengesini kaybederek düştü. İstanbul-Kapıkule seferini yapan ve hareket etmeyen tren ile peron arasına sıkışan N.Y.'nin kurtarılması için gara polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trenle peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

EKİPLER KURTARDI

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan N.S., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polisi olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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